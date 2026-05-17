मरा हुआ चूहा लेकर चौकी पहुंची महिला, लगाया परेशान करने का आरोप; नोएडा पुलिस हुई हैरान

यह पूरा वाकया सेक्टर-134 स्थित जेपी कॉसमॉस सोसाइटी (Jaypee Kosmos Society) का है। यहां रहने वाली तमन्ना नाम की एक महिला अपने पड़ोसियों की हरकतों से इस कदर तंग आ गई कि वह सीधे सेक्टर-129 पुलिस चौकी जा पहुंची। महिला ने गुस्से में मरे हुए चूहे को टिशू पेपर और पॉलिथीन में अच्छी तरह पैक कर रखा था। थाने पहुंचते ही उसने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के सामने उस मरे हुए चूहे को रखते हुए कहा, "यही है मेरे पड़ोसी की करतूत का असली सबूत।" एक पल के लिए वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी बिल्कुल सन्न रह गए। थाने में आए अन्य लोग भी हैरानी से कभी महिला को तो कभी पॉलिथीन में बंद उस 'सबूत' को देखने लगे।