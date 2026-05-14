यूपी में मौसम का कहर: आंधी-बारिश ने ली 94 जानें, इन 51 जिलों में बारिश- आंधी बिजली का अलर्ट, 2000 गांवों की बिजली गुल

उत्तर प्रदेश में बुधवार को आए तेज आंधी-तूफान और बारिश ने व्यापक नुकसान पहुंचाया। खराब मौसम के कारण प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटे में अलग-अलग हादसों में 94 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें प्रयागराज और भदोही में दर्ज की गईं। जहां 17-17 लोगों ने जान गंवाई। मिर्जापुर में 15, फतेहपुर में 9 और उन्नाव व बदायूं में 6-6 लोगों की मौत हुई। बारिश और तेज हवाओं का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। बाराबंकी, सीतापुर, देवरिया समेत कई जिलों के करीब 2000 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से सड़कें बाधित रहीं। दीवार गिरने और टीन शेड उड़ने की घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए।