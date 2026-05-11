Noida: पिज्जा में थूकने का वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल, ‘पिज्जा हंट’ के कर्मचारी मुजम्मिल पर आरोप, जांच शुरू

वीडियो सामने आने के बाद थाना सेक्टर-24 पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले वीडियो के समय, स्थान और उसकी प्रमाणिकता की गहन जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वीडियो कब और कहां का है। इसके साथ ही दुकान संचालक और वीडियो में दिखाई दे रहे संदिग्ध युवक को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो आरोपियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Safety Act) समेत अन्य संबंधित धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय प्रशासन और खाद्य विभाग की टीमें भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।