अलर्ट, 4, 5, 6 को होगी झमाझम बारिश! नहीं थमेगा अभी मौसम का तांडव; नया विक्षोभ एक बार फिर हो रहा एक्टिव

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह की माने तो अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। साथ ही धूप निकलने से तापमान में 6 से 8 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। बारिश की बात करें तो 4 मई से नया विक्षोभ सक्रिय होगा। जिसकी वजह से एक बार फिर आंधी-बारिश की संभावना है। मई में तराई क्षेत्रों में लू के दिन सामान्य से अधिक रह सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, 2 मई को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में इन दोनों दिनों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती हैं। 4 मई से 6 मई के बीच फिर से दोनों मंडलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना है।