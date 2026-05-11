घर के बाहर खेल रहे मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, दर्दनाक मौत

आपको बता दें कि हादसा उस समय हुआ जब मनीष कुमार का 5 वर्षीय बेटा नवदीप घर की चौखट पर लगे लोहे के गेट के पास खेल रहा था। पुलिस की जांच के अनुसार, बच्चा गेट पर लटककर झूल रहा था। गेट भारी होने और कमजोर फिटिंग के कारण सीधे बच्चे के ऊपर आ गिरा। भारी वजन के नीचे दबने से नवदीप के सिर पर गंभीर चोटें आईं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।