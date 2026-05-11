घर के बाहर खेल रहे मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, दर्दनाक मौत

नोएडा में घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे की लोहे के भारी-भरकम गेट के गिरने से मौत हो गई।
Noida News:उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बेहद विचलित करने वाली खबर सामने आई है। सेक्टर-93 के गेझा गांव में एक मासूम की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि घर के बाहर लगा लोहे का गेट अचानक उखड़कर उस पर गिर पड़ा। मृतक बच्चे की पहचान नवदीप के रूप में हुई है। इस आकस्मिक दुर्घटना ने न केवल परिवार को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है।
आपको बता दें कि हादसा उस समय हुआ जब मनीष कुमार का 5 वर्षीय बेटा नवदीप घर की चौखट पर लगे लोहे के गेट के पास खेल रहा था। पुलिस की जांच के अनुसार, बच्चा गेट पर लटककर झूल रहा था। गेट भारी होने और कमजोर फिटिंग के कारण सीधे बच्चे के ऊपर आ गिरा। भारी वजन के नीचे दबने से नवदीप के सिर पर गंभीर चोटें आईं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
चीख-पुकार सुनकर परिजन और स्थानीय निवासी तुरंत मौके पर पहुंचे। भारी मशक्कत के बाद गेट को हटाकर बच्चे को बाहर निकाला गया और लहूलुहान हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।
नोएडा फेस-2 थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए अभिभावकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। नोएडा पुलिस ने अपील की है कि छोटे बच्चों को भारी वस्तुओं, जर्जर निर्माणों या गेट के पास अकेला न छोड़ें।
इस दर्दनाक हादसे के बाद गेझा गांव के लोगों में डर और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने मांग की है कि घरों में लगे पुराने और भारी गेटों की मजबूती की जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी और मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़े। अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी सी सतर्कता बड़े हादसों को रोक सकती है।
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