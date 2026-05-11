11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

घर के बाहर खेल रहे मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, दर्दनाक मौत

Noida News: नोएडा के सेक्टर-93 स्थित गेझा गांव में एक दर्दनाक घटना घटी, जहां अपने घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय बच्चे पर लोहे का भारी-भरकम गेट गिर गया। इस हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Pooja Gite

May 11, 2026

noida sector 93 gejha village child death

नोएडा में घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे की लोहे के भारी-भरकम गेट के गिरने से मौत हो गई।

Noida News:उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बेहद विचलित करने वाली खबर सामने आई है। सेक्टर-93 के गेझा गांव में एक मासूम की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि घर के बाहर लगा लोहे का गेट अचानक उखड़कर उस पर गिर पड़ा। मृतक बच्चे की पहचान नवदीप के रूप में हुई है। इस आकस्मिक दुर्घटना ने न केवल परिवार को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है।

खेल बना काल

आपको बता दें कि हादसा उस समय हुआ जब मनीष कुमार का 5 वर्षीय बेटा नवदीप घर की चौखट पर लगे लोहे के गेट के पास खेल रहा था। पुलिस की जांच के अनुसार, बच्चा गेट पर लटककर झूल रहा था। गेट भारी होने और कमजोर फिटिंग के कारण सीधे बच्चे के ऊपर आ गिरा। भारी वजन के नीचे दबने से नवदीप के सिर पर गंभीर चोटें आईं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

चीख-पुकार सुनकर परिजन और स्थानीय निवासी तुरंत मौके पर पहुंचे। भारी मशक्कत के बाद गेट को हटाकर बच्चे को बाहर निकाला गया और लहूलुहान हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा अपील

नोएडा फेस-2 थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए अभिभावकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। नोएडा पुलिस ने अपील की है कि छोटे बच्चों को भारी वस्तुओं, जर्जर निर्माणों या गेट के पास अकेला न छोड़ें।

यह भी पढ़े:-VIDEO: पुलिस के सामने सुरक्षा गार्ड को सैंडल से पीटा, दिल्ली में थाने के बाहर महिला की गुंडागर्दी

स्थानीय निवासियों की मांग

इस दर्दनाक हादसे के बाद गेझा गांव के लोगों में डर और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने मांग की है कि घरों में लगे पुराने और भारी गेटों की मजबूती की जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी और मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़े। अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी सी सतर्कता बड़े हादसों को रोक सकती है।

ये भी पढ़ें

नोएडा में 13 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर तालाब में फेंकी लाश, पकड़ा गया तो खुद गले में मारे चाकू
ग्रेटर नोएडा
noida father kills son property dispute

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 May 2026 12:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / घर के बाहर खेल रहे मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Noida: पिज्जा में थूकने का वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल, ‘पिज्जा हंट’ के कर्मचारी मुजम्मिल पर आरोप, जांच शुरू

spitting pizza Noida
नोएडा

Noida International Airport: दिल्ली के मुकाबले महंगा होगा सफर, इंडिगो के किराए देख यात्रियों को लगा झटका, 15 जून से शुरू होंगी उड़ाने

Noida International Airport ticket
नोएडा

Noida Lover Death: तीसरी मंजिल से प्रेमी जोड़े ने लगाई छलांग, युवक की मौत, पूर्व प्रेमिका और उसका पति गिरफ्तार

Noida Crime News
नोएडा

युवक से मिलने आई थी युवती, दोनों में हुआ विवाद, छत से लगा दी छलांग, लड़के की मौत, युवती अस्पताल में भर्ती

नोएडा

Weather News UP: अलर्ट, 4, 5, 6 को होगी झमाझम बारिश! नहीं थमेगा अभी मौसम का तांडव; नया विक्षोभ एक बार फिर हो रहा एक्टिव

heavy rain is expected on the 4 5 and 6 may weather report up new disturbance will active
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.