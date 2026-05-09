नोएडा में 13 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर तालाब में फेंकी लाश, पकड़ा गया तो खुद गले में मारे चाकू

Father Kills Son Noida:ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 13 साल का सुधांशु अपने पिता प्रदीप के साथ घर से निकला और वापस नहीं लौटा। परिवार को शुरुआत में बताया गया कि वह कहीं चला गया है, लेकिन देर रात तक कोई जानकारी न मिलने पर चिंता गहराने लगी।