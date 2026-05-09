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ग्रेटर नोएडा

नोएडा में 13 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर तालाब में फेंकी लाश, पकड़ा गया तो खुद गले में मारे चाकू

Noida News: ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र में संपत्ति विवाद ने एक दिल दहला देने वाली घटना को जन्म दिया, जहां एक पिता ने अपने 13 वर्षीय इकलौते बेटे की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया।

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ग्रेटर नोएडा

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Mohd Danish

May 09, 2026

noida father kills son property dispute

13 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर तालाब में फेंकी लाश..

Father Kills Son Noida:ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 13 साल का सुधांशु अपने पिता प्रदीप के साथ घर से निकला और वापस नहीं लौटा। परिवार को शुरुआत में बताया गया कि वह कहीं चला गया है, लेकिन देर रात तक कोई जानकारी न मिलने पर चिंता गहराने लगी।

सीसीटीवी ने खोला राज

परिवार की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसमें साफ देखा गया कि सुधांशु आखिरी बार अपने पिता प्रदीप के साथ ही गया था। इसके बावजूद आरोपी लगातार पुलिस और परिवार को अलग-अलग कहानियां सुनाकर गुमराह करता रहा।

तालाब में मिला शव

जांच के दौरान स्थानीय लोगों ने पास के एक तालाब में बच्चे का शव उतराता हुआ देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। शव की पहचान होते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे गांव में मातम छा गया।

पूछताछ में खुला सच

पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद आरोपी प्रदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पहले उसने बेटे का गला दबाकर हत्या की और फिर शव को तालाब में फेंक दिया, ताकि मामला अपहरण या बाहरी हत्या जैसा लगे और शक किसी और पर जाए।

भाइयों को फंसाने के लिए रची गई थी खौफनाक साजिश

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका अपने भाइयों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में उसने यह खौफनाक साजिश रची और अपने ही बेटे की हत्या कर दी, ताकि आरोप उसके भाइयों पर लगाया जा सके और उन्हें फंसाया जा सके।

जमीन विवाद बना हत्या की वजह

परिवार के अनुसार, चार भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा पहले ही हो चुका था, लेकिन सड़क किनारे स्थित करीब दो बीघा जमीन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। आरोपी प्रदीप को आशंका थी कि उसे उस जमीन से वंचित कर दिया जाएगा, जिससे वह मानसिक रूप से तनाव में था।

नशे की आदत और पैसों की तंगी ने बढ़ाई मुश्किलें

ग्रामीणों के मुताबिक, प्रदीप नशे का आदी था और उसका अधिकांश खर्च दुकानों के किराए से चलता था। जमीन से मिले पैसों से उसने घर और कार खरीदी थी, लेकिन विवाद और लालच ने उसे धीरे-धीरे इस खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया।

हत्या के बाद खुद पर किया हमला

वारदात के खुलासे के बाद आरोपी ने खुद के गले पर चाकू से वार कर आत्महत्या की कोशिश भी की। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

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Published on:

09 May 2026 08:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / नोएडा में 13 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर तालाब में फेंकी लाश, पकड़ा गया तो खुद गले में मारे चाकू

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