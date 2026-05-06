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ग्रेटर नोएडा

नशे में धुत आरोपियों ने युवक को मारीं 3 गोलियां, ग्रेटर नोएडा में शादी से लौट रहे शख्स की हत्या

Greater Noida Murder Case: ग्रेटर नोएडा के साकीपुर गांव में कूड़ा फेंकने के मामूली विवाद ने खूनी रंजिश का रूप ले लिया। शादी समारोह से लौट रहे 35 वर्षीय युवक साजन की उसके पड़ोसियों ने नशे की हालत में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी मंगेश समेत तीन के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में टीमें गठित कर दी हैं।

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ग्रेटर नोएडा

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Imran Ansari

May 06, 2026

Greater Noida Murder Case

शादी से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या

Greater Noida News:दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में नशे में धुत आरोपियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल, मंगलवार देर रात शादी समारोह से घर लौट रहे 35 वर्षीय साजन को उसके पड़ोसियों ने गोलियों से भून दिया। वहीं, हत्या के पीछे वजह पुरानी रंजीश बताई जा रही है।

आपको बता दें कि यह पूरा मामला सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के साकीपुर गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार, 35 साल का साजन मंगलवार रात करीब 12:30 बजे अपने दोस्तों के साथ एक शादी समारोह से वापस आ रहा था। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे उसके पड़ोसी मंगेश और उसके तीन साथियों ने उसे रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर नशे की हालत में मौजूद मंगेश ने साजन पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां चला दीं। गोलियों की आवाज सुनकर जब तक लोग मौके पर पहुंचे, आरोपी वहां से फरार हो चुके थे।

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

परिजनों ने आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल साजन को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि साजन और आरोपी मंगेश के बीच काफी समय से घर के बाहर कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसने इस हिंसक वारदात का रूप ले लिया।

पुलिस की कार्रवाई और मामला दर्ज

वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस वारदात को लेकर डीसीपी सेंट्रल नोएडा, शैलेंद्र कुमार ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसमें यह स्पष्ट हुआ है कि घटना के समय मुख्य आरोपी मंगेश और उसके साथी नशे की हालत में धुत्त थे। नशे के प्रभाव और पुरानी रंजिश के चलते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने साजन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

नामजद एफआईआर और पुलिस की रणनीति

पुलिस ने इस जघन्य अपराध को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित पक्ष की तहरीर पर त्वरित कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी मंगेश के साथ-साथ वीर सिंह, श्रीपाल और कुछ अन्य अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इन नामजद आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है ताकि उन्हें जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जा सके।

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Updated on:

06 May 2026 11:36 am

Published on:

06 May 2026 11:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / नशे में धुत आरोपियों ने युवक को मारीं 3 गोलियां, ग्रेटर नोएडा में शादी से लौट रहे शख्स की हत्या

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