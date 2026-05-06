नशे में धुत आरोपियों ने युवक को मारीं 3 गोलियां, ग्रेटर नोएडा में शादी से लौट रहे शख्स की हत्या

आपको बता दें कि यह पूरा मामला सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के साकीपुर गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार, 35 साल का साजन मंगलवार रात करीब 12:30 बजे अपने दोस्तों के साथ एक शादी समारोह से वापस आ रहा था। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे उसके पड़ोसी मंगेश और उसके तीन साथियों ने उसे रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर नशे की हालत में मौजूद मंगेश ने साजन पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां चला दीं। गोलियों की आवाज सुनकर जब तक लोग मौके पर पहुंचे, आरोपी वहां से फरार हो चुके थे।