लेंसकार्ट शोरूम में मचा बवाल, धार्मिक बहस ने लिया हिंसा का रूप, ग्राहक ने कर्मचारी पर बरसाए हाथ

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Greater Noida showroom fight: ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा-2 क्षेत्र में स्थित Lenskart के एक आईवियर शोरूम में मामूली कहासुनी ने अचानक गंभीर रूप ले लिया। शुरुआत में ग्राहक और कर्मचारी के बीच सामान्य बातचीत हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। शोरूम में मौजूद बाकी ग्राहक और स्टाफ इस स्थिति से घबरा गए और कुछ समय के लिए कामकाज भी प्रभावित हुआ।
बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम एक ग्राहक शोरूम में आया और कंपनी को लेकर कुछ धार्मिक बातें करने लगा। इसी बात पर कर्मचारी सूरज और उस ग्राहक के बीच बहस शुरू हो गई। पहले तो बस बोलचाल में ही बात चल रही थी, लेकिन धीरे-धीरे दोनों की बहस बढ़ने लगी और माहौल गर्म हो गया। वहां मौजूद लोगों के अनुसार ग्राहक ने गुस्से में आकर गाली-गलौज शुरू कर दी और अचानक कर्मचारी पर हाथ उठा दिया। इसके बाद मामला और बिगड़ गया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।
शोरूम में लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। जैसे ही वीडियो सामने आया, लोग इस पर अलग-अलग तरह से रिएक्शन देने लगे और मामला चर्चा में आ गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक छोटी-सी बहस अचानक मारपीट में बदल गई। इस वायरल वीडियो ने घटना की गंभीरता के साथ लोगों के व्यवहार और सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
घटना के बाद पीड़ित कर्मचारी सूरज ने थाना बीटा-2 पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शोरूम से सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
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