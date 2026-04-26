लेंसकार्ट शोरूम में मचा बवाल, धार्मिक बहस ने लिया हिंसा का रूप, ग्राहक ने कर्मचारी पर बरसाए हाथ

बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम एक ग्राहक शोरूम में आया और कंपनी को लेकर कुछ धार्मिक बातें करने लगा। इसी बात पर कर्मचारी सूरज और उस ग्राहक के बीच बहस शुरू हो गई। पहले तो बस बोलचाल में ही बात चल रही थी, लेकिन धीरे-धीरे दोनों की बहस बढ़ने लगी और माहौल गर्म हो गया। वहां मौजूद लोगों के अनुसार ग्राहक ने गुस्से में आकर गाली-गलौज शुरू कर दी और अचानक कर्मचारी पर हाथ उठा दिया। इसके बाद मामला और बिगड़ गया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।