‘1 करोड़ रुपये बर्बाद’, नोएडा के लग्जरी अपार्टमेंट की बदहाली देख रह जाएंगे दंग, वीडियो हो रहा वायरल

Noida Flat Issue: आज कल तेजी से बन रही हाईराइज सोसायटी और महंगे फ्लैट्स अब लोगों के लिए चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी लोग अपने घर की क्वालिटी से खुश नहीं हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने एक करोड़ से ज्यादा का फ्लैट खरीदने के बाद ही फ्लैट की हालत पर निराशा जाहिर की। इस वीडियो के वायरल होने पर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी है और बिल्डर्स की क्वालिटी और जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं।