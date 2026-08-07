नोएडा प्राधिकरण का गठन 17 अप्रैल 1976 को किया गया था। इसलिए 17 अप्रैल को नोएडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोएडा अथॉरिटी का पूरा नाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। यह गौतमबुद्धनगर जिले के अंतर्गत आता है, जिसे गाजियाबाद और बुलंदशहर जिले के कुछ हिस्‍से को मिलाकर बनाया गया था। इसका भूभाग 203 वर्ग किलोमीटर है। यह एक व्यवस्थित योजनाबद्ध भारतीय शहर है, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। बता दें कि यहां के लोगों की प्रति व्‍यक्‍ित आय देश में सर्वाधिक है। साथ ही शहर का लगभग पचास फीसदी हिस्सा हरा-भरा है, जो देश के किसी भी शहर के मुकाबले सबसे ज्‍यादा है। नोएडा अथॉरिटी की अच्‍छी नीतियों के चलते यह आईटी, आईटीईएस, बीपीओ, बीटीओ और केपीओ सेवाओं की पेशकश करने वाले बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा, फार्मा, ऑटो, फास्ट-मूविंग उपभोक्ता वस्तुओं और विनिर्माण जैसी विभिन्न कंपनियों की पसंदीदा जगह है। बता दें कि एसोचैम की एक रिपोर्ट में भी बिजली-आपूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मामले में नोएडा को सबसे उपयुक्त वातावरण वाला शहर बताया गया है। नोएडा सेक्टर-62 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियरिंग, आईसीएआई, आईएमएस, आईआईएम लखनऊ का नोएडा कैंपस, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भी हैं। यह भी बता दें कि नोएडा में वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री संस्कृति, नागरिक उड्डयन और पर्यटन, महेश शर्मा नोएडा के सांसद हैं। वहीं भाजपा के ही पंकज सिंह यहां के स्थानीय विधायक हैं।

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