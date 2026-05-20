RR vs LSG: सूर्यवंशी के तूफान के आगे पस्त हुई LSG, राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया

RR vs LSG Highlights 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 64वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है।