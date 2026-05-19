19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Basketball Player Vicky Bhagat: पिता के साथ फल बेचने वाले विक्की भगत का छत्तीसगढ़ जूनियर बास्केटबॉल टीम में चयन

Basketball Player Vicky Bhagat: संघर्ष व मेहनत के बल पर विक्की 76वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में करेगा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व, पुडुचेरी में 22 मई से आयोजित होगी प्रतियोगिता

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 19, 2026

Basketball player Vickey Bhagat, Chhattisgarh Junior Basketball team

Vicky Bhagat with Coach (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अंबिकापुर के होनहार एवं मेहनती खिलाड़ी विक्की भगत (Basketball Player Vicky Bhagat) का चयन प्रदेश की जूनियर बालक बास्केटबॉल टीम में हुआ है। विक्की अब पुडुचेरी में आयोजित होने वाली 76वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता 22 मई से 29 मई 2026 तक आयोजित होगी। बता दें कि विक्की भगत नियमित प्रैक्टिस के बाद अपने पिता के साथ फल बिक्री करने में सहयोग भी करता है। विक्की भगत की यह उपलब्धि सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ के लिए गर्व का विषय है।

राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि विक्की (Basketball Player Vicky Bhagat) पिछले कई वर्षों से गांधी स्टेडियम स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में नियमित अभ्यास कर रहा है। वह बेहद मेहनती और संघर्षशील खिलाड़ी है। आर्थिक रूप से साधारण परिवार से आने वाले विक्की सुबह बास्केटबॉल अभ्यास करने के बाद अपने पिता के साथ ठेले पर फल बेचने में सहयोग करता है।

इसके साथ ही वह (Basketball Player Vicky Bhagat) अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए है और शाम को पुन: अभ्यास के लिए ग्राउंड पहुंचता है। उन्होंने कहा कि विक्की भगत की मेहनत, लगन और संघर्ष सभी खिलाडिय़ों के लिए प्रेरणादायक है। सीमित संसाधनों के बावजूद उसने अपनी मेहनत के दम पर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है।

बता दें कि सरगुजा के ऐेसे कई खिलाडिय़ों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल (Basketball Player Vicky Bhagat) में अपना परचम लहराया है, जो गरीबी में पले-बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में इन खिलाडिय़ों को राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा नियमित अभ्यास कराया गया था। आज भी कोच राजेश प्रताप सिंह सीनियर से लेकर जूनियर खिलाडिय़ों को प्रतिदिन प्रैक्टिस कराते हुए खेल की बारीकियां बतातें हैं।

Basketball Player Vicky Bhagat: इन्होंने दी बधाई

विक्की (Basketball Player Vicky Bhagat) की इस उपलब्धि पर अनिल सिंह मेजर, आदित्येश्वर शरण सिंह, गौरव सिंह, केपी सिंह, सौरभ सिंहा, निशांत सिंह, रजत सिंह सहित सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ के सभी पदाधिकारियों, खिलाडिय़ों एवं खेल प्रेमियों ने शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। विक्की के छत्तीसगढ़ टीम में चयन से उसके माता-पिता भी खुश हैं।

ये भी पढ़ें

Suspected Death: नींद खुलते ही पति चला गया काम करने, कमरे में पत्नी की मिली अद्र्धनग्न लाश, मौत की ये वजह आ रही सामने
अंबिकापुर
Suspected death, Woman semi nude body

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 May 2026 08:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Basketball Player Vicky Bhagat: पिता के साथ फल बेचने वाले विक्की भगत का छत्तीसगढ़ जूनियर बास्केटबॉल टीम में चयन

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Husband Dance near Wife body: पत्नी की कमरे में पड़ी थी लाश और पति म्यूजिक सिस्टम पर कर रहा था डांस, मायके वाले बोले- करंट लगाकर मारा

Husband dance near wife body, Wife murder
अंबिकापुर

Ambikaput Weather Report: सूर्यदेव फिर उगल रहे आग, अंबिकापुर का पारा 41 डिग्री के पार, मौसम वैज्ञानिक बोले- 43 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान

Ambikapur Weather report, Latest weather report, Ambikapur temperature
अंबिकापुर

Suspected Death: नींद खुलते ही पति चला गया काम करने, कमरे में पत्नी की मिली अद्र्धनग्न लाश, मौत की ये वजह आ रही सामने

Suspected death, Woman semi nude body
अंबिकापुर

Crusher Plant Sealed: मजदूर की मौत के बाद ऑफिसर पहुंचे क्रशर प्लांट, किया सील, कहा- श्रमिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेंगे बर्दाश्त

Crusher plant accident, Crusher plant sealed
अंबिकापुर

West Bengal Accused Arrested: पश्चिम बंगाल के 5 युवक अंबिकापुर में गिरफ्तार, पुलिस ने कार की तलाशी ली, नजारा देखकर उड़ गए होश

West Bengal Accused Arrested, Ambikapur crime
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.