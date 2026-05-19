Basketball Player Vicky Bhagat: पिता के साथ फल बेचने वाले विक्की भगत का छत्तीसगढ़ जूनियर बास्केटबॉल टीम में चयन

अंबिकापुर। अंबिकापुर के होनहार एवं मेहनती खिलाड़ी विक्की भगत (Basketball Player Vicky Bhagat) का चयन प्रदेश की जूनियर बालक बास्केटबॉल टीम में हुआ है। विक्की अब पुडुचेरी में आयोजित होने वाली 76वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता 22 मई से 29 मई 2026 तक आयोजित होगी। बता दें कि विक्की भगत नियमित प्रैक्टिस के बाद अपने पिता के साथ फल बिक्री करने में सहयोग भी करता है। विक्की भगत की यह उपलब्धि सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ के लिए गर्व का विषय है।