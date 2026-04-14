‘नोएडा हिंसा का पाकिस्तान से कनेक्शन’ योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने जताई आशंका

वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह सब साजिश थी, तो खुफिया तंत्र पहले से सतर्क क्यों नहीं था। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मजदूरों के आंदोलन को साजिश बताकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा अगर आप उनकी समस्या को नहीं समझ सकते तो कम से कम उस पर नमक तो न छिड़कें। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर सरकार से प्रदेश ठीक से नहीं संभल रहा है, तो उसे सम्मान के साथ पद छोड़ देना चाहिए, वरना जनता खुद उन्हें हटा देगी।