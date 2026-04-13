‘26 हजार से कम सैलरी नहीं चाहिए’, फैक्ट्री कर्मचारियों को प्रशासन के 11 आश्वासन, शांति की अपील

Noida News Today:नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में कर्मचारियों के विरोध के बाद अब कंपनी की तरफ से उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में अपनी मांगें प्रशासन के सामने रख दी हैं। श्रमिकों ने स्पष्ट कर दिया है कि सैलरी में महज 250 से 300 रुपए की मामूली बढ़ोतरी उनके साथ मजाक है, जबकि आज के समय में एक दिहाड़ी मजदूर भी रोजाना 700 रुपए तक कमा लेता है। इस भीषण महंगाई में परिवार का गुजर-बसर करने की चुनौती का हवाला देते हुए कर्मचारी अब नए संशोधित श्रम कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर सीधे 26,000 रुपए करने की मांग पर अड़ गए हैं। हालांकि, बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए 11 सूत्रीय आश्वासनों का भरोसा दिया है और उनसे शांति बनाए रखने की पुरजोर अपील की है।