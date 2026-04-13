200 से अधिक कर्मचारियों ने कंपनी पर बोला धावा, जमकर हुई आगजनी और पत्थरबाजी, पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा

हंगामा इतना बढ़ गया कि उपद्रवियों ने परिसर में खड़े वाहनों और फर्नीचर में आग लगा दी, जिसके बाद आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की, जिससे स्थिति और अधिक बिगड़ गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और मुख्यमंत्री ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और समाधान के निर्देश दिए हैं।