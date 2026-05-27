IMD Alert: कल से पलटेगा मौसम, 28, 29, 30 बारिश आंधी- तूफान, गोंडा से नोएडा तक चल सकती 90 KM की रफ्तार से हवाएं

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। हालांकि अब मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। विभाग के अनुसार 48 घंटों के भीतर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम तेजी से बदल सकता है। कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी चलने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है।