ट्विशा मौत मामले में SIT के हाथ लगा बड़ा सबूत, सीसीटीवी में दिखे शव को ठिकाने लगाते आरोपी, रसूखदारों पर शिकंजा

सूत्रों के मुताबिक, 12 मई को घटना के तुरंत बाद भोपाल वाले घर में लगे सिक्योरिटी कैमरों की डिजिटल जांच की गई। इसमें तीन लोग ट्विशा के शव को घर के ऊपरी हिस्से से नीचे लाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। इन तीनों की पहचान कर ली गई है। समर्थ सिंह ट्विशा का पति और स्वराज सिंह समर्थ का चचेरा भाई जो एक कांग्रेस नेता है। घर का नौकर जिसने शव को हटाने में इन दोनों की मदद की थी।