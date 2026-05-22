Twisha Sharma Case: सरेंडर करने को तैयार हुआ पति समर्थ सिंह, दोबारा होगा पोस्टमार्टम

Samarth Singh Surrender: ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के डॉक्टरों की टीम के जरिए मृतका का दूसरा पोस्टमार्टम किया जाए। सुनवाई के दौरान, पति समर्थ सिंह के वरिष्ठ वकील मृगेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल अपनी जमानत याचिका वापस लेना चाहता है और ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि निचली अदालत को सरेंडर वाले दिन ही जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया जाए।