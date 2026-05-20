ग्रेटर नोएडा में 15वीं मंजिल से गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत, मां-बाप की आंखों के सामने चली गई मासूम की जान

इस दर्दनाक हादसे के बाद लोहिया एन्क्लेव सोसाइटी के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस सोसाइटी के फ्लैट्स अलग-अलग एजेंसियों द्वारा टुकड़ों में मालिकों को सौंपे जा रहे हैं। कई फ्लैटों में अब भी फिनिशिंग और रिनोवेशन (मरम्मत) का काम चल रहा है, जिसके कारण बिल्डर और मेंटेनेंस टीम की तरफ से सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की जा रही है। कासना पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी पुष्टि हुई है कि जिस खिड़की से बच्चा गिरा, वहां सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि कॉम्प्लेक्स के कई हिस्सों में बुनियादी सुरक्षा जांच अभी भी अधूरी है, जो किसी बड़े खतरे को दावत दे रही है।