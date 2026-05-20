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ग्रेटर नोएडा में 15वीं मंजिल से गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत, मां-बाप की आंखों के सामने चली गई मासूम की जान

Child Falls From 15th Floor: ग्रेटर नोएडा की लोहिया एन्क्लेव सोसाइटी में 15वीं मंजिल के फ्लैट की खुली खिड़की से गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। मां फ्लैट में सफाई करने गई थी। खिड़की में कांच और ग्रिल नहीं थी।

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नोएडा

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Imran Ansari

May 20, 2026

hild Falls From 15th Floor

15वीं मंजिल से गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत

Greater Noida High Rise Accident:दिल्ली-एनसीआर के ग्रेटर नोएडा इलाके से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां सोमवार दोपहर एक बहुमंजिला आवासीय इमारत की 15वीं मंजिल से गिरकर चार साल के एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। यह खौफनाक हादसा कासना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओमिक्रॉन-1 ($Omicron-1$) इलाके में स्थित 'लोहिया एन्क्लेव सोसाइटी' के टावर-D में हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, फ्लैट की खिड़की में कांच या कोई सुरक्षा ग्रिल (जाली) न होना इस मासूम की मौत की मुख्य वजह बना।

खेलते-खेलते मौत के मुंह में समा गया मासूम

टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक बच्चा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आए एक प्रवासी मजदूर दंपत्ति का बेटा था, जो वर्तमान में कासना इलाके में रह रहे हैं। सोमवार दोपहर बच्चे की मां लोहिया एन्क्लेव सोसाइटी के टावर-D की 15वीं मंजिल पर स्थित एक खाली फ्लैट में सफाई का काम करने गई थी। यह फ्लैट हाल ही में किसी एजेंसी द्वारा मालिक को हैंडओवर किया गया था। मां अपने साथ अपने 4 साल के बेटे को भी ले गई थी।

जब मां फ्लैट की सफाई करने में व्यस्त थी, तब बच्चा वहीं पास में खेल रहा था। खेलते-खेलते वह फ्लैट की एक ऐसी खिड़की के पास चला गया जिसमें न तो कांच लगा था और न ही कोई लोहे की ग्रिल थी। खिड़की पूरी तरह खुली और असुरक्षित थी। जांच अधिकारियों के अनुसार, बच्चा खिड़की के खुले हिस्से से अचानक असंतुलित होकर फिसल गया और सीधे 15वीं मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरा।

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

हादसे की भनक लगते ही चीखती-चिल्लाती मां तुरंत नीचे भागी। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय निवासियों और सुरक्षाकर्मियों की मदद से लहूलुहान बच्चे को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, 15वीं मंजिल से गिरने के कारण बच्चे के शरीर पर इतनी गंभीर चोटें आई थीं कि डॉक्टरों ने उसे देखते ही 'मृत घोषित' (Dead on Arrival) कर दिया। अस्पताल प्रशासन से मिली सूचना के बाद कासना थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सभी जरूरी कानूनी और पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मासूम के शव को रोते-बिलखते परिजनों के हवाले कर दिया गया है।

सोसाइटी के में टेनेंस और सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद लोहिया एन्क्लेव सोसाइटी के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस सोसाइटी के फ्लैट्स अलग-अलग एजेंसियों द्वारा टुकड़ों में मालिकों को सौंपे जा रहे हैं। कई फ्लैटों में अब भी फिनिशिंग और रिनोवेशन (मरम्मत) का काम चल रहा है, जिसके कारण बिल्डर और मेंटेनेंस टीम की तरफ से सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की जा रही है। कासना पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी पुष्टि हुई है कि जिस खिड़की से बच्चा गिरा, वहां सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि कॉम्प्लेक्स के कई हिस्सों में बुनियादी सुरक्षा जांच अभी भी अधूरी है, जो किसी बड़े खतरे को दावत दे रही है।

फिलहाल कोई केस दर्ज नहीं, जांच जारी

पुलिस ने बताया कि वे इस पूरी घटना के समय और परिस्थितियों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। वर्तमान में पीड़ित परिवार की ओर से कोई औपचारिक आपराधिक शिकायत (FIR) दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि, पुलिस प्रशासन इस बात की पुष्टि करने में जुटा है कि क्या इमारत के निर्माण और मेंटेनेंस में नियमों का उल्लंघन किया गया है।

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Published on:

20 May 2026 12:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ग्रेटर नोएडा में 15वीं मंजिल से गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत, मां-बाप की आंखों के सामने चली गई मासूम की जान

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