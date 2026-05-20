20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

कचरे से बनेंगे नए एक्सप्रेसवे! जानिए नितिन गडकरी के 23 हजार करोड़ के मास्टर प्लान से कैसे फ्यूचर रेडी हो रही दिल्ली?

Nitin Gadkari Delhi Plan: दिल्ली-एनसीआर में 23 हजार करोड़ रुपये की नई सड़क परियोजनाओं का ऐलान हुआ है। एक्सप्रेसवे, टनल और एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ अब दिल्ली के कचरे का इस्तेमाल भी सड़क निर्माण में किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

May 20, 2026

Nitin Gadkari Delhi Plan

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi Road Projects: दिल्ली में रोज घंटों ट्रैफिक में फंसने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़ी सड़क परियोजनाओं का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली-NCR के लिए 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। इन योजनाओं में एक्सप्रेसवे, टनल, एलिवेटेड कॉरिडोर और सिग्नल-फ्री सड़कें शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स के बाद दिल्ली का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पहले से ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और फास्ट हो जाएगा। खास बात यह है कि कुछ सड़क परियोजनाओं में दिल्ली के लैंडफिल साइट्स से निकले प्रोसेस्ड कचरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

दिल्ली-देहरादून से नोएडा-फरीदाबाद तक मजबूत होगी कनेक्टिविटी

दिल्ली-NCR में बने अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए करीब 3500 करोड़ रुपये की नई छह-लेन सड़क बनाई जाएगी। वहीं नोएडा और फरीदाबाद के बीच हाई-स्पीड कॉरिडोर पर लगभग 7500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली-अमृतसर-कटरा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी इस बड़े प्लान का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि इन सड़कों के बनने के बाद दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच सफर पहले से काफी तेज हो जाएगा। साथ ही माल ढुलाई आसान होने से कारोबार को भी फायदा मिलेगा। साथ ही आसपास के इलाकों में नए निवेश और विकास की रफ्तार बढ़ सकती है।

दिल्ली के अंदर ट्रैफिक दबाव कम करने का भी प्रयास

दिल्ली के अंदर ट्रैफिक को कम करने के लिए भी कई बड़े रोड प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। शिवमूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक करीब 7000 करोड़ रुपये की लंबी टनल बनाई जाएगी, ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। वहीं एम्स से महिपालपुर और गुरुग्राम तक 5000 करोड़ रुपये का एलिवेटेड कॉरिडोर भी तैयार होगा। इसके अलावा कालिंदी कुंज इंटरचेंज, आश्रम-बदरपुर सिक्स-लेन रोड और पंजाबी बाग तक सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स के बाद दिल्ली के कई बड़े रूट्स पर सफर पहले से ज्यादा तेज और आसान होने की उम्मीद है।

दिल्ली के कचरे का भी होगा इस्तेमाल

इन परियोजनाओं की सबसे खास बात यह है कि सड़क बनाने में दिल्ली के कचरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ओखला और गाजीपुर लैंडफिल साइट से निकलने वाले प्रोसेस्ड मटेरियल को हाईवे और सड़क निर्माण में लगाया जाएगा। इससे एक तरफ दिल्ली के कचरे के पहाड़ कम होंगे, वहीं दूसरी तरफ सड़क बनाने में लगने वाली मिट्टी और खर्च भी घटेगा। सरकार इसे ट्रैफिक और कचरे दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान मान रही है।

‘फ्यूचर रेडी दिल्ली’ बनाने का दावा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर राजधानी को ‘फ्यूचर रेडी’ बनाने में तेजी से काम कर रही हैं। उनके अनुसार पिछले 12 सालों में दिल्ली-एनसीआर में सड़क और हाईवे परियोजनाओं पर 1.31 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। अब पुरानी, चल रही और नई योजनाओं को मिलाकर यह आंकड़ा करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा और लोगों को सफर करने में आसानी रहेगी।

ये भी पढ़ें

21 मई से तीन दिन तक नहीं चलेंगे दिल्ली में ऑटो-टैक्सी, पेट्रोल-डीजल के रेट और किराए को लेकर बड़ा विरोध
नई दिल्ली
Delhi Taxi Drivers Protest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

नितिन गडकरी

Updated on:

20 May 2026 11:14 am

Published on:

20 May 2026 11:12 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / कचरे से बनेंगे नए एक्सप्रेसवे! जानिए नितिन गडकरी के 23 हजार करोड़ के मास्टर प्लान से कैसे फ्यूचर रेडी हो रही दिल्ली?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

घर से निकलते ही अंधाधुंध फायरिंग, दिल्ली के वेलकम इलाके में आधी रात को खूनी खेल, 22 साल के युवक की बेरहमी से हत्या

North East Delhi Crime
नई दिल्ली

जहांगीरपुरी आगकांड: पहले ससुराल वालों पर मढ़ा आग लगाने का आरोप, अब पुलिस जांच में खुला दीपांश की मौत का असली राज

Self Immolation Case
नई दिल्ली

Delhi Heatwave: तपती गर्मी में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलेंगे ‘समर किट’, जानें क्या-क्या होगा शामिल?

Summer Kit for Workers
नई दिल्ली

Delhi Car Fire: दिल्ली में चलती कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे दो लोग

delhi car fire mehrauli badarpu
नई दिल्ली

उमर खालिद को दिल्ली कोर्ट से बड़ा झटका: बीमार मां की देखभाल और चाचा के चेहलुम में शामिल होने के लिए नहीं मिलेगी अंतरिम जमानत

Delhi Court Umar Khalid
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.