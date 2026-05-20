कचरे से बनेंगे नए एक्सप्रेसवे! जानिए नितिन गडकरी के 23 हजार करोड़ के मास्टर प्लान से कैसे फ्यूचर रेडी हो रही दिल्ली?

Delhi Road Projects: दिल्ली में रोज घंटों ट्रैफिक में फंसने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़ी सड़क परियोजनाओं का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली-NCR के लिए 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। इन योजनाओं में एक्सप्रेसवे, टनल, एलिवेटेड कॉरिडोर और सिग्नल-फ्री सड़कें शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स के बाद दिल्ली का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पहले से ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और फास्ट हो जाएगा। खास बात यह है कि कुछ सड़क परियोजनाओं में दिल्ली के लैंडफिल साइट्स से निकले प्रोसेस्ड कचरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा।