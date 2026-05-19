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Delhi Car Fire: दिल्ली में चलती कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे दो लोग

Delhi Car Fire: दिल्ली के महरौली-बदरपुर रोड पर भीषण गर्मी के बीच चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार दो लोगों ने कूदकर बचाई जान, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

May 19, 2026

delhi car fire mehrauli badarpu

PHOTO AI

Car Fire in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली के व्यस्त इलाके महरौली-बदरपुर रोड पर मंगलवार को एक चलती हुई कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार को बीच सड़क पर आग की लपटों से घिरा देख आसपास से गुजर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना की वजह से सड़क पर काफी देर तक जाम के हालात बने रहे और गाड़ियों की रफ्तार थम गई।

कार सवारों ने कूदकर बचाई जान

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिस वक्त कार में आग भड़की, उस समय उसमें दो लोग सवार थे। जैसे ही उन्हें गाड़ी से धुआं निकलता दिखा और खतरा महसूस हुआ, वे तुरंत कार रोककर बाहर की तरफ भागे। आग पूरी तरह फैलने से ठीक पहले दोनों सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। देखते ही देखते पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खौफनाक वीडियो

इस घटना का एक वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार के अंदर से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही हैं और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया है। सड़क पर लगी इस भयानक आग को देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर दिल्ली की बढ़ती गर्मी और सड़कों पर सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं।

गर्मी में क्यों लगती है गाड़ियों में आग?

जानकारों के मुताबिक, भारत के कई हिस्सों में गर्मियों के मौसम में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे गाड़ियों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

ऐसे हादसों से बचने के लिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि

  • अपनी गाड़ी की समय पर सर्विसिंग जरूर करवाएं।
  • कार के तारों और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हमेशा चेक करते रहें।
  • तेज गर्मी में लगातार गाड़ी चलाने से बचें, ताकि इंजन ज्यादा गर्म Overheat न हो।

मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां

दिल्ली फायर सर्विसेज से मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा मंगलवार दोपहर को महरौली-बदरपुर MB रोड पर लाडो सराय के पास हुआ। मुख्य सड़क पर साकेत मेट्रो स्टेशन के पास चलती गाड़ी में आग लगने की खबर दमकल विभाग को दोपहर करीब 12:26 बजे मिली। सूचना मिलते ही अधिकारियों ने बिना देरी किए तुरंत दमकल की दो गाड़ियों को मौके पर रवाना किया। राहत की बात यह रही कि कार में मौजूद दोनों लोग आग के विकराल रूप लेने से पहले ही सही सलामत बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया और कोई भी इस घटना में घायल नहीं हुआ।

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Updated on:

19 May 2026 05:35 pm

Published on:

19 May 2026 05:25 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Car Fire: दिल्ली में चलती कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे दो लोग

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