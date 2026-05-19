Delhi Car Fire: दिल्ली में चलती कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे दो लोग

दिल्ली फायर सर्विसेज से मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा मंगलवार दोपहर को महरौली-बदरपुर MB रोड पर लाडो सराय के पास हुआ। मुख्य सड़क पर साकेत मेट्रो स्टेशन के पास चलती गाड़ी में आग लगने की खबर दमकल विभाग को दोपहर करीब 12:26 बजे मिली। सूचना मिलते ही अधिकारियों ने बिना देरी किए तुरंत दमकल की दो गाड़ियों को मौके पर रवाना किया। राहत की बात यह रही कि कार में मौजूद दोनों लोग आग के विकराल रूप लेने से पहले ही सही सलामत बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया और कोई भी इस घटना में घायल नहीं हुआ।