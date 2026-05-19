दिल्ली में दर्दनाक वारदात! ससुराल के सामने खुद को जिंदा फूक डाला, पत्नी से लड़ाई को बाद उठाया यह कदम

Delhi self immolation case: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में सोमवार को एक दर्दनाक घटना हो गई। पत्नी से चल रहे झगड़े से परेशान एक युवक ने कथित तौर पर उसकी घर के बाहर खुद को आग लगा ली। देखते ही देखते युवक आग की लपटों में घिर गया और सड़क पर तड़पने लगा। यह देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की और पुलिस को खबर दी, लेकिन तब तक युवक बुरी तरह झुलस चुका था।