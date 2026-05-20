Delhi Heatwave: तपती गर्मी में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलेंगे ‘समर किट’, जानें क्या-क्या होगा शामिल?

Delhi Heatwave: दिल्ली में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में काम करने वाले करीब एक लाख मजदूरों को स्पेशल समर किट दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य भीषण गर्मी के बीच काम कर रहे मजदूरों को तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच थोड़ी राहत देना है। सरकार का मानना है कि वर्कर्स खुले में लंबे समय तक काम करते हैं, इस वजह से गर्मी की सबसे ज्यादा मार वही लोग झेलते हैं। इसी कारण से यह किट उनके लिए जरूरी मानी जा रही है।