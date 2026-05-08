फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट में! NCR की ट्रैफिक टेंशन खत्म करेगा नया एक्सप्रेसवे

Faridabad Jewar Expressway: दिल्ली-NCR के लोगों को आने वाले समय में ट्रैफिक और लंबे सफर से बड़ी राहत मिलने वाली है। फरीदाबाद को सीधे जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसलवे 31 किलोमीटर लंबा होने वाला है। एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद फरीदाबाद से एयरपोर्ट तक का सफर सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरा हो सकेगा। फिलहाल लोगों को इस रूट पर काफी समय लग जाता है, लेकिन इस नई सड़क के बनने से यात्रा तेज और आसान हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 2414 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे NCR की कनेक्टिविटी और ट्रैवल सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।