8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल का CM कौन? कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आज BJP की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता

अमित शाह को भाजपा ने केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर कोलकाता भेजा है। आज विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कल शपथ ग्रहण होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

कोलकाता

image

Pushpankar Piyush

May 08, 2026

amit shah and suvendu adhikari

अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी ( File Photo Credit - IANS)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल (Union Home Minister Amit Shah) की राजधानी कोलकाता पहुंच गए हैं। अमित शाह को भाजपा ने केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर कोलकाता भेजा है। आज वह विधायक दल की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद पार्टी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कल यानी 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण है। यह शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में होगा।

कोलकाता में भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा कि जनता के लिए एक उत्सव का दिन है, उत्सव की लहर है क्योंकि जनता का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा होगा। हमने अपने बहुत लोगों को खोया है, भाजपा के बहुत से कार्यकर्ताओं की जान गई है। उनके बलिदान के कारण ही हमें जीत मिली है। यह दिन उन्हें स्मरण करने का है।

पश्चिम बंगाल भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि सबमें बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी है। सब लोग खुश हैं और सब जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं।

भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है, जिन अहंकारी लोगों ने कहा था कि अमित शाह या कोई केंद्रीय मंत्री यहां 4 तारीख के बाद नहीं आ पाएंगे, आज देखिए अमित शाह यहां आए हैं। और जिन लोगों ने ऐसी बातें कही थी वे अपने घर में बैठे हैं। विधायक दल की बैठक में नेता तय होगा, 6 बजे तक सब स्पष्ट हो जाएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 May 2026 11:49 am

Hindi News / National News / बंगाल का CM कौन? कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आज BJP की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट में! NCR की ट्रैफिक टेंशन खत्म करेगा नया एक्सप्रेसवे

Faridabad Jewar Expressway
राष्ट्रीय

बांग्लादेशी गैंग ने किया सुवेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर? बीजेपी ने घुसपैठ को बनाया था बड़ा मुद्दा

Suvendu Adhikari PA Death
राष्ट्रीय

सुवेंदु के PA चंद्रनाथ रथ के मर्डर में नकली नंबर प्लेट से पुलिस को चकमा, BJP नेताओं को सतर्क रहने की हिदायत

suvendu adhikari's pa chandranath rath murdered in bengal
राष्ट्रीय

Tamil Nadu New Govt: DMK और AIADMK की सरकार बनी तो सभी विधायक दे देंगे इस्तीफा! विजय की पार्टी ने दी धमकी

Tamil Nadu Election 2026
राष्ट्रीय

केरल में कांग्रेस CM फेस पर घमासान तेज, केसी वेणुगोपाल सबसे आगे; 47 विधायकों का समर्थन

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.