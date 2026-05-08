बंगाल का CM कौन? कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आज BJP की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता

भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है, जिन अहंकारी लोगों ने कहा था कि अमित शाह या कोई केंद्रीय मंत्री यहां 4 तारीख के बाद नहीं आ पाएंगे, आज देखिए अमित शाह यहां आए हैं। और जिन लोगों ने ऐसी बातें कही थी वे अपने घर में बैठे हैं। विधायक दल की बैठक में नेता तय होगा, 6 बजे तक सब स्पष्ट हो जाएगा।