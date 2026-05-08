गर्मी छुड़ाएगी पसीने: अगले 5 दिन इन राज्यों के लिए हीटवेव अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अगले 5 दिन राजस्थान और गुजरात के लिए हीटवेव अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राजस्थान के पश्चिमी जिलों और गुजरात के कुछ जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी जिससे लोगों के पसीने छूट जाएंगे। दोपहर के समय तेज़ धूप रहेगी और मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह अगले 5 दिन दोपहर के समय अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और कुछ अन्य इलाकों में अगले 5 दिन दोपहर के समय अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।