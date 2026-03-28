Noida Airport: पीएम मोदी ने किया नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन; एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में 20 मिनट में होगी बोर्डिंग

एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में सबसे पहले चेक-इन काउंटर बनाए गए हैं। फिलहाल यहां से उड़ान संचालन के लिए तीन एयरलाइंस—IndiGo, Air India Express और Akasa Air—के साथ करार किया गया है। तीनों एयरलाइंस के काउंटर तैयार हो चुके हैं और स्टाफ ने चेक-इन की ट्रायल प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यहां यात्री एयरलाइंस स्टाफ की मदद से अपना बैगेज ड्रॉप कर सकेंगे और इसी काउंटर से उन्हें बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा।