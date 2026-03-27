‘… तो बहुत सारे अधिकारी जेल जाएंगे’, अखिलेश यादव बोले- डिप्टी CM मौर्य बन जाएं ‘डिलीवरी सीएम’

उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ भाजपा MLC देवेंद्र प्रताप सिंह के आरोपों प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "यूपी में यह (एनकाउंटर) कोई नई बात नहीं है। जब वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां सिर्फ एक ही माफिया है। फर्जी एनकाउंटर सिर्फ एक बार नहीं हुए हैं। जब भी कोई निष्पक्ष जांच होगी, तो आपको पता चलेगा कि यूपी सरकार में अनगिनत फर्जी एनकाउंटर हुए हैं।" बता दें कि सुल्तानपुर में पुलिस की अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद HC के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है।