बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: ऑफिस की झंझट खत्म, QR कोड स्कैन करके घर बैठे होगा समस्या का समाधान

क्यूआर कोड स्कैन करते ही बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा। उपभोक्ता पोर्टल पर बिजली बिल, मीटर खराबी, बिजली कटौती, लाइन फॉल्ट, ट्रांसफार्मर संबंधी समस्या और अन्य तकनीकी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। बिजली विभाग के अनुसार, इस नई प्रणाली का लाभ करीब 4.47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और प्रभावी होगी।