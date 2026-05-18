गाड़ी में ही सोना और खाना, रिटायरमेंट के बाद नोएडा के बुजुर्ग कपल ने शुरू की रोड ट्रिप, अब पहाड़ों में जी रहे जीवन

Senior citizen travelers: नौकरी की भागदौड़ और जिम्मेदारियों से फ्री होने के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि अब क्या करें? कुछ लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद खाली बैठना बोरियत भरा हो जाता है। लेकिन नोएडा के रहने वाले अजय और सुनीता तोमर ने यह साबित कर दिया है कि नई शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। साल 2022 में रिटायर होने के बाद, इस कपल ने अपनी कार को ही अपना आशियाना बना लिया और निकल पड़े देश की सैर पर। आज वे पहाड़ों में कैंपिंग करते हैं, कार में सोते हैं और प्रकृति के बीच खुद खाना बनाकर अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त बिता रहे हैं।