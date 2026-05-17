CBSE Third Language Circular: बच्चों के लिए क्या बदला, स्कूल भी क्यों हो रहे कंफ्यूज? जानिए हर सवाल का जवाब

कई छात्र जो पिछले कई वर्षों से फ्रेंच या जर्मन जैसी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उन्हें अब संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी या मराठी जैसी नई इंडियन लैंग्वेज शुरू करनी पड़ सकती है। स्कूलों का कहना है कि सेशन शुरू होने के बाद अचानक ऐसा बदलाव बच्चों पर दबाव बढ़ा सकता है। वहीं स्कूलों को कम समय में टाइमटेबल बदलने, नए टीचर्स की व्यवस्था करने, लैंग्वेज ऑप्शंस तय करने और स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दोबारा तैयार करने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पैरेंट्स का कहना है कि दूसरे राज्यों में रहने वाले बच्चों के लिए नई क्षेत्रीय भाषा सीखना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब पैरेंट्स खुद वह भाषा नहीं जानते हों।