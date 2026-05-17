17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

CBSE Third Language Circular: बच्चों के लिए क्या बदला, स्कूल भी क्यों हो रहे कंफ्यूज? जानिए हर सवाल का जवाब

CBSE Third Language Circular: बच्चों के लिए क्या बदला, स्कूल भी क्यों हो रहे कंफ्यूज? जानिए हर सवाल का जवाब

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

May 17, 2026

CBSE Third Language Circular

क्या है सीबीएसई की नई 3-लैंग्वेज पॉलिसी? (Photo-AI)

CBSE Third Language Circular: CBSE की नई थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी ने छात्रों, पैरेंट्स और स्कूलों की चिंता बढ़ा दी है। अब 1 जुलाई 2026 से क्लास 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। बोर्ड का कहना है कि इन तीन भाषाओं में कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। हालांकि फॉरेन लैंग्वेज (foreign languages) पूरी तरह बंद नहीं की गई हैं, लेकिन उन्हें लेकर नई शर्तें लागू कर दी गई हैं।

स्कूल और बच्चे क्यों हो रहे हैं कंफ्यूज?

दरअसल, सीबीएसई ने अप्रैल में जारी अपने करिकुलम में 3-लैंग्वेज फॉर्मूला को फेज्ड मैनर में लागू करने की बात कही थी। तब माना जा रहा था कि इसकी शुरुआत सिर्फ क्लास 6 से होगी और धीरे-धीरे आगे की क्लासेज में इसे लागू किया जाएगा। लेकिन 15 मई को जारी किए नए सर्कुलर में बोर्ड ने अचानक क्लास 9 को भी इस व्यवस्था में शामिल कर लिया। इस वजह से सब इसे लेकर कंफ्यूज हो गए हैं।

आखिर नया नियम क्या है?

CBSE के अनुसार अब Class 9 students को R1, R2 और R3 यानी तीन भाषाएं पढ़नी होंगी। इनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। Board का कहना है कि यह फैसला National Education Policy (NEP) 2020 के तहत लिया गया है ताकि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

Foreign language पढ़ने के लिए क्या है शर्तें?

सीबीएसई ने फॉरेन लैंग्वेज पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है। छात्र अभी भी फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश, जापानी जैसी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए नई शर्तें लागू की गई हैं। बोर्ड के अनुसार, अगर कोई छात्र फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, तो बाकी दो भाषाएं भारतीय होनी जरूरी होंगी। यानी तीन भाषाओं के कॉम्बिनेशन में कम से कम दो “नेटिव इंडियन लैंग्वेज” शामिल होनी चाहिए। अगर यह शर्त पूरी नहीं होती, तो फॉरेन लैंग्वेज को चौथी भाषा, एक्टिविटी या ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जा सकता है, वह भी तभी जब स्कूल में इसकी सुविधा उपलब्ध हो।

यही वह पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। कई इंग्लिश-मीडियम स्कूलों में बच्चे अभी तक इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच या जर्मन जैसे कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। अब स्कूल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये कॉम्बिनेशन नए नियम में वैलिड माने जाएंगे या नहीं।

क्या तीसरी भाषा का Board Exam होगा?

बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि तीसरी भाषा का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। इसका असेस्मेंट पूरी तरह स्कूल बेस्ड और इंटरनल रहेगा। हालांकि स्टूडेंट की परफॉरमेंस सीबीएसई सर्टिफिकेट में दिखाई जाएगी।

स्कूलों, स्टूडेंट्स और पैरेंट्स की चिंता क्यों बढ़ी?

कई छात्र जो पिछले कई वर्षों से फ्रेंच या जर्मन जैसी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उन्हें अब संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु, पंजाबी या मराठी जैसी नई इंडियन लैंग्वेज शुरू करनी पड़ सकती है। स्कूलों का कहना है कि सेशन शुरू होने के बाद अचानक ऐसा बदलाव बच्चों पर दबाव बढ़ा सकता है। वहीं स्कूलों को कम समय में टाइमटेबल बदलने, नए टीचर्स की व्यवस्था करने, लैंग्वेज ऑप्शंस तय करने और स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दोबारा तैयार करने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पैरेंट्स का कहना है कि दूसरे राज्यों में रहने वाले बच्चों के लिए नई क्षेत्रीय भाषा सीखना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब पैरेंट्स खुद वह भाषा नहीं जानते हों।

ये भी पढ़ें

CBSE New Rules: बोर्ड ने किए कक्षा 6 और 9 के पाठ्यक्रम में बडे़ बदलाव, बदल जाएगी शिक्षा व्यवस्था
शिक्षा
CBSE Class 10

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

शिक्षा

school education

Published on:

17 May 2026 10:08 am

Hindi News / National News / CBSE Third Language Circular: बच्चों के लिए क्या बदला, स्कूल भी क्यों हो रहे कंफ्यूज? जानिए हर सवाल का जवाब

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे की मुश्किलें बढ़ी, POCSO मामले में 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए

Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case Update
राष्ट्रीय

Hormuz Crisis: होर्मुज संकट के बीच राहत, 20 हजार टन LPG लेकर गुजरात के कांडला पहुंचा Symi टैंकर

LPG carrier ship Symi reach Deendayal Port Gujarat.
राष्ट्रीय

‘बुलडोजर तो पूरे देश में चलेगा’, बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद BJP मंत्री दिलीप घोष ने ऐसा क्यों कहा?

illegal encroachment crackdown
राष्ट्रीय

CBSE Third Language Circular: छात्रों के लिए क्या बदला, स्कूल भी क्यों हो रहे कंफ्यूज? जानिए हर सवाल का जवाब

CBSE new three-language rule creates confusion in schools
राष्ट्रीय

PM मोदी के नीदरलैंड दौरे पर हुई बड़ी डील, सेमीकंडक्टर सेगमेंट में TATA और ASML कंपनी साथ करेगी काम

PM Modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.