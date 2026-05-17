17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘बुलडोजर तो पूरे देश में चलेगा’, बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद BJP मंत्री दिलीप घोष ने ऐसा क्यों कहा?

Kolkata Bulldozer News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद अवैध अतिक्रमण और गैरकानूनी निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। हावड़ा स्टेशन और कोलकाता के तिलजला इलाके में अभियान चलाया गया, जबकि मंत्री दिलीप घोष ने पूरे राज्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

May 17, 2026

illegal encroachment crackdown

मंत्री दिलीप घोष ने अवैध निर्माण को लेकर दी सख्त चेतावनी (Photo-IANS)

West Bengal Bulldozer Action: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। इसी बीच शुभेन्दु सरकार में मंत्री दिलीप घोष का बयान सामने आया है। उन्होंने अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। घोष ने कहा कि जहां भी गैरकानूनी निर्माण पाए जाएंगे, वहां बुलडोजर चलाए जाएंगे।

अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान शुरू

दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के पहले दिन से ही अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश में बुलडोजर चलेंगे। जहां कहीं भी अवैध निर्माण होगा, वहां कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री घोष ने कहा कि बंगाल में नई सरकार ने पहले दिन से ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों से अपील करता हूं कि वे कानून के दायरे में रहकर काम करें, सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। लेकिन सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बता दें कि कोलकाता के तिलजला इलाके में चल रहे बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में यहां भीषण आग लगने की घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इलाके में कथित अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की।

बीजेपी नेताओं ने बुलडोजर कार्रवाई का किया समर्थन

इस बीच, पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार किसी भी अवैध इमारत के खिलाफ उचित प्रक्रिया अपनाकर ही कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई निर्माण अवैध पाया जाता है तो पहले नोटिस दिया जाएगा और दस्तावेज मांगे जाएंगे। जिनके पास वैध कागजात नहीं होंगे, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। लोगों को समय सीमा भी दी जाएगी, सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है।

वहीं भाजपा नेता रुद्रनील घोष ने भी बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि पिछली टीएमसी सरकार ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि जिन निर्माणों को तोड़ा गया, वे अवैध थे। यह कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। ममता बनर्जी सरकार ने अपराधियों को संरक्षण दिया। बुलडोजर कोई प्रतीक नहीं, बल्कि त्वरित कार्रवाई का माध्यम है। लोग परेशान हैं।

ये भी पढ़ें

ममता बनर्जी वकील की पोशाक में पहुंचीं कलकत्ता हाईकोर्ट, पोस्ट-पोल हिंसा पर बोलीं- ‘हमारे 10 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई’
राष्ट्रीय
West Bengal post poll violence

खबर शेयर करें:

Published on:

17 May 2026 10:19 am

Hindi News / National News / ‘बुलडोजर तो पूरे देश में चलेगा’, बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद BJP मंत्री दिलीप घोष ने ऐसा क्यों कहा?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे की मुश्किलें बढ़ी, POCSO मामले में 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए

Bandi Sanjay Kumar Son POCSO Case Update
राष्ट्रीय

Hormuz Crisis: होर्मुज संकट के बीच राहत, 20 हजार टन LPG लेकर गुजरात के कांडला पहुंचा Symi टैंकर

LPG carrier ship Symi reach Deendayal Port Gujarat.
राष्ट्रीय

CBSE Third Language Circular: बच्चों के लिए क्या बदला, स्कूल भी क्यों हो रहे कंफ्यूज? जानिए हर सवाल का जवाब

CBSE Third Language Circular
राष्ट्रीय

CBSE Third Language Circular: छात्रों के लिए क्या बदला, स्कूल भी क्यों हो रहे कंफ्यूज? जानिए हर सवाल का जवाब

CBSE new three-language rule creates confusion in schools
राष्ट्रीय

PM मोदी के नीदरलैंड दौरे पर हुई बड़ी डील, सेमीकंडक्टर सेगमेंट में TATA और ASML कंपनी साथ करेगी काम

PM Modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.