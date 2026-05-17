‘बुलडोजर तो पूरे देश में चलेगा’, बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद BJP मंत्री दिलीप घोष ने ऐसा क्यों कहा?

West Bengal Bulldozer Action: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हावड़ा स्टेशन के बाहर गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। इसी बीच शुभेन्दु सरकार में मंत्री दिलीप घोष का बयान सामने आया है। उन्होंने अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। घोष ने कहा कि जहां भी गैरकानूनी निर्माण पाए जाएंगे, वहां बुलडोजर चलाए जाएंगे।