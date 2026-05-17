PM मोदी के नीदरलैंड दौरे पर हुई बड़ी डील, सेमीकंडक्टर सेगमेंट में TATA और ASML कंपनी साथ करेगी काम

पीएम मोदी (फोटो- आईएएनएस)
नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नीदरलैंड (PM Modi Netherlands Visit) पहुंचे। अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नीदरलैंड के साथ कई रणनीतिक समझौते किए। पीएम मोदी ने इस दौरान नीदरलैंड के प्रधानमंत्री और किंग विलेम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात भी की।
प्रधानमंत्री जेटन और पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान सीमित और डेलिगेशन स्तर की बातचीत की, जिसके बाद 16 मई की शाम को डिनर हुआ। दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे और ऐतिहासिक व्यापार जुड़ाव, लोगों के बीच गहरे संबंधों और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को याद किया और इस कई तरह के संबंधों को और बढ़ाने और गहरा करने की इच्छा जताई।
इस संदर्भ में दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में विभिन्न सहयोग कार्यक्रमों के तहत नियमित बातचीत के जरिए हुई प्रगति पर खुशी जताई। इसमें उच्च राजनीतिक स्तर पर हुई बातचीत, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता तथा फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुआ उपयोगी सहयोग भी शामिल है। दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूत रफ्तार और बढ़ते मेलजोल को मानते हुए, दोनों नेताओं ने भारत और नीदरलैंड के बीच संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाने का फैसला किया।
इस संदर्भ में, उन्होंने एक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप अपनाने का स्वागत किया, जिसके तहत दोनों पक्ष राजनीतिक, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, स्पेस, एआई और क्वांटम सिस्टम जैसी जरूरी और उभरती तकनीक, विज्ञान और इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, स्वास्थ्य, सतत कृषि और खाद्य सिस्टम, वॉटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन, सतत परिवहन, मैरीटाइम डेवलपमेंट, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों सहित सभी क्षेत्र में लगातार और संरचनात्मक सहयोग के जरिए काम करने पर सहमत हुए।
इस दौरे के दौरान सेमीकंडक्टर बनाने को लेकर टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड की कंपनी ASML के बीच बड़ी डील हुई है। इसके तहत ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के गुजरात के धोलेरा में स्थापित होने वाले आगामी 300 मिमी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए लेटेस्ट लिथोग्राफी मशीनरी और सॉल्यूशन देगी।
नीदरलैंड की ASML कंपनी सेमीकंडक्टर निर्माताओं में से एक है। कंपनी हाई लिथोग्राफी सिस्टम की आपूर्ति करती है, जिनका उपयोग सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किया जाता है। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान ASML के साथ टाटा ग्रुप की पार्टनर्शिप होने की वजह से , टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को ग्लोबल सेमीकंडक्टर आपूर्ति चेन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक तक पहुंच हो जाएगी। ASML ने कहा कि यह सहयोग धोलेरा प्लांट में अपने लिथोग्राफी मशीनरी और सॉल्यूशन के पूरे सूट को तैनात करने पर फोकस होगा ताकि ऑपरेशन में तेजी लाने और मैन्युफैक्चरिंग में सहायता मिल सके।
माइग्रेशन और मोबिलिटी के क्षेत्र में भारत सरकार और नीदरलैंड सरकार के बीच मोबिलिटी और माइग्रेशन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा, सेमीकंडक्टर्स को लेकर धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब को सपोर्ट करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच एमओयू, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के खान मंत्रालय और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के बीच एमओयू और कल्पसर परियोजना, जल क्षेत्र में गुजरात के कल्पसर प्रोजेक्ट के संबंध में टेक्निकल सहयोग के लिए भारत गणराज्य के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर और जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच संयुक्त आशय पत्र पर साइन किया गया।
नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन कोऑपरेशन के डेवलपमेंट पर भारत-नीदरलैंड रोडमैप, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर नए हुए समझौता ज्ञापन के तहत एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना और ऊर्जा क्षेत्र और ऊर्जा परिवर्तन के लिए परियोजनाओं पर सहयोग के लिए नीति आयोग और नीदरलैंड के बीच संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग