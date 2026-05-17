BJP की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन शुरू, हावड़ा स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाए गए

प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि हावड़ा स्टेशन जैसे अत्यंत व्यस्त और महत्वपूर्ण जगह को जाम और अतिक्रमण से मुक्त रखना उनकी प्राथमिकता है। फुटपाथों पर अवैध कब्जे के कारण यात्रियों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि रेलवे या सार्वजनिक संपत्तियों पर दोबारा कब्जा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी ऐसे सख्त अभियान लगातार चलते रहेंगे।इससे पहले तिलजाला और उत्तर 24 परगना के हसनाबाद इलाके में भी अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया गया था।