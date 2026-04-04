CBSE New Rules: बोर्ड ने किए कक्षा 6 और 9 के पाठ्यक्रम में बडे़ बदलाव, बदल जाएगी शिक्षा व्यवस्था

दूसरी तरफ CBSE ने कक्षा 9 से मैथ्स और साइंस विषयों में दो स्तर की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया है। इसमें एक स्टैंडर्ड लेवल होगा जो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रहेगा, जबकि दूसरा एडवांस लेवल ऑप्शनल होगा। इसका मकसद छात्रों की अलग-अलग सीखने की क्षमता और रुचि के अनुसार विकल्प देना है। जो छात्र इन विषयों में गहराई से पढ़ना चाहते हैं, वे एडवांस कोर्स चुन सकते हैं, जबकि बाकी छात्र बेसिक समझ के साथ स्टैंडर्ड लेवल पूरा कर सकेंगे।