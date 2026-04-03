राजस्थान पुलिस SI भर्ती परीक्षा: नकल की सूचना देने पर मिलेगा 1 लाख का इनाम

परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है:

पुरुष अभ्यर्थी: आधी आस्तीन की शर्ट या टी-शर्ट, पेंट या पायजामा और हवाई चप्पल/स्लीपर पहनकर आएंगे। जूते पहनकर आने की अनुमति नहीं है।

महिला अभ्यर्थी: सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज और हवाई चप्पल पहनकर आएंगी। बालों में केवल साधारण रबर बैंड की अनुमति होगी। गहनों में केवल लाख या कांच की पतली चूड़ियों की छूट है, अन्य किसी भी प्रकार के जेवरात वर्जित हैं।

वर्जित वस्तुएं: घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, हेयर पिन, ताबीज, कैप, स्कार्फ या शॉल पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।