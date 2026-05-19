अलवर: 100 से ज्यादा सफाई कर्मी सरकारी कार्यालयों व अफसरों के घरों में कर रहे ड्यूटी

अलवर शहर की सफाई व्यवस्था के लिए सरकार ने नियमित सफाई कर्मचारी नगर निगम को दिए, लेकिन इनमें से कई सफाई कर्मी सरकारी अधिकारियों के घरों व कार्यालयों की सफाई कर रहे हैं। ये सभी सफाई कर्मी विधानसभा व लोकसभा चुनाव के दौरान अलग-अलग कार्यालयों व उपखंड स्तर पर लगाए गए थे, जो अब तक वहीं टिके हैं। कुछ कार्मिक तो ऐसे हैं, जो शहर की सफाई करने से बचने के लिए हर माह अलग-अलग कार्यालयों में जाकर ड्यूटी कर रहे हैं।



ऐसे कार्मिकों की संख्या सौ से ज्यादा बताई जा रही है। यदि ये सभी कार्मिक शहर की सफाई व्यवस्था में लगाए जाएं, तो स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान न केवल शहर चकाचक होगा, बल्कि रैंकिंग में भी सुधार हो सकता है।