आक्रोशित महिला-पुरुषों ने खाली बर्तन लेकर किया प्रदर्शन, जलदाय विभाग के खिलाफ लगाए नारे

समस्या को लेकर सुबह लगभग 7:15 बजे नागरिक बारलाबास स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय एवं पंप हाउस पहुंचे, जहां ताले लगे मिले। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने माचाड़ी चौक बाजार में प्रदर्शन किया। इस दौरान नागरिकों ने बूस्टर और टंकी से एक साथ सप्लाई, 12 एचपी की जगह 20 एचपी मोटर लगाने तथा मालाखेड़ा गेट टंकी से आपूर्ति जोड़ने की मांग की। कस्बे के राजेंद्र जांगिड़, फूलचंद बृजवासी, शानू सरदार, सत्यनारायण शर्मा, विपिन मुद्गल, सुभाषचंद शर्मा, कैलाश चंद जागा, पंकज सौंखिया, मुरारी लाल खंडेलवाल सहित अन्य लोगों ने बताया कि माचाड़ी चौक मोहल्ला, कमेटी की गली, बंदर गली, बृजवासी की गली और पुराना पुलिस थाना रोड क्षेत्र में करीब दो माह से पेयजल आपूर्ति अनियमित हो रही है। कई बार नलों में पानी बहुत कम समय के लिए आता है, जिसके बाद आपूर्ति बंद हो जाती है। सूचना पर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता प्रकाश चंद मीना मौके पर पहुंचे और दो दिन में पेयजल समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि बूस्टर की मोटर खराब होने से आपूर्ति बाधित हुई है, जिसे शीघ्र ठीक कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।नल कनेक्शनों का अधिक भार