विधिक जागरूकता ​शिविर में नालसा की योजनाओं की जानकारी

शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित बचपन, बाल अधिकारों एवं पोक्सो एक्ट 2012 के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को गुड टच एवं बैड टच के बारे में सरल एवं प्रभावी भाषा में समझाया गया तथा किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में कानूनी सहायता प्राप्त करने की जानकारी दी गई।