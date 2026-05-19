21वीं ऑल इंडिया बार परीक्षा के एडमिट कार्ड 22 मई को होंगे जारी, इस डायरेक्ट लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड

AIBE 21 Admit Card 2026 Direct Link (Image- AI)
AIBE 21 Admit Card: वकालत की प्रैक्टिस करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 21 के एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक, 21वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा के एडमिट कार्ड 22 मई, 2026 को जारी किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
एआईबीई 21 परीक्षा का आयोजन 7 जून, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर मोड में होगी। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एंट्री के समय अपने एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी (हार्ड कॉपी) साथ ले जाना कंपलसरी है। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी स्टूडेंट्स को परीक्षा हॉल में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ लें। एडमिट कार्ड में ये अहम जानकारियां शामिल होंगी:
अगर किसी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड में कोई गलती या नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक मिलती है तो वे, काउंसिल के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट्स हेल्पलाइन नंबर 011 49225022 या 011 49225023 पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा वे ईमेल आईडी aibe.helpdesk@gmail.com पर ईमेल भी भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com को समय-समय पर चेक करते रहें।
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