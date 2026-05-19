21वीं ऑल इंडिया बार परीक्षा के एडमिट कार्ड 22 मई को होंगे जारी, इस डायरेक्ट लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड

AIBE 21 Admit Card: वकालत की प्रैक्टिस करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 21 के एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक, 21वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा के एडमिट कार्ड 22 मई, 2026 को जारी किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।