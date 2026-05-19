SBI में 7150 पदों पर निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट को बिना इंटरव्यू मिलेगा नौकरी का मौका

एसबीआई की इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। आवेदन करने वाले युवाओं की उम्र कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल के बीच होनी चाहिए। सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। इसके तहत एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) को 3 साल और दिव्यांग वर्ग को 10 से 13 साल की छूट मिलेगी।