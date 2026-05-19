खेती करने वाली महिलाओं से लेकर कॉलेज प्रोफेसर तक, ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कर बचाई 37 हजार बच्चों की जान!

सिर्फ अस्पताल में भर्ती बच्चों की मां ही नहीं बल्कि अन्य महिलाएं भी इस नेक काम में आगे आ रही हैं। आरजी साइंस कॉलेज में बॉटनी (वनस्पति विज्ञान) की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ शीतल चौधरी भी नियमित रूप से ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करती हैं। डॉ शीतल बताती हैं कि, उनके पहले बच्चे के समय उन्हें पर्याप्त दूध नहीं होता था जिससे उन्हें बहुत बुरा लगता था। अब उनका दूसरा बच्चा एक साल का हो गया है और खाना खाने लगा है। इसलिए वे अपना दूध जरूरतमंद बच्चों के लिए दान कर देती हैं।