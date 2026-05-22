दिल्ली AIIMS की स्पेशल टीम जाएगी भोपाल, ट्विशा शर्मा का होगा फिर से पास्टमार्टम, माइनस 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाएगा शव

अदालत के सामने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कई ऐसी बड़ी कमियां रखी गईं, जिससे पूरी जांच पर शक के बादल मंडराने लगा है। ट्विशा के बाएं हाथ पर गहरी चोट के निशान थे, लेकिन रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया कि ये चोटें कितनी गहरी और कितनी पुरानी थीं। गले पर फंदे के निशान होने के बावजूद गले या रीढ़ की हड्डी का एक्स-रे नहीं कराया गया। DNA जांच के लिए ट्विशा के नाखूनों के नीचे से सैंपल लिए गए थे, लेकिन यह साफ नहीं था कि जांचकर्ताओं को इस बात का कोई शक था या नहीं कि ट्विशा ने बचाव के लिए संघर्ष किया था।