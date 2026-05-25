नोएडा में रहने का 1.6 लाख महीना खर्च! Microsoft के टेक कपल ने बताया हिसाब, युवाओं को दी सलाह

Tech Couple Expenses Noida: नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करने वाले एक टेक कपल ने अपनी लाइफस्टाइल और हर महीने होने वाले खर्चों का खुलासा किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर छवि माहेश्वरी और उनके पति रिपेश यादव पिछले 8 सालों से नोएडा में रह रहे हैं। उनका कहना है कि हालांकि नोएडा में अब रहना महंगा होता जा रहा है, लेकिन बेहतर करियर और अपने परिवार के नजदीक होने की वजह से यह शहर उनके लिए एकदम परफेक्ट और संतुलित है।