Weather Update: 28, 29, 30 मई को झमाझम बारिश के साथ आएगा आंधी तूफान; नौतपा में गर्मी से मिलेगी राहत! यूपी वेदर अपडेट

Weather Update Heavy Rain: उत्तर प्रदेश में नौतपा के दौरान पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 से 30 मई के बीच मौसम अचानक बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।