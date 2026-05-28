निक्की भाटी हत्याकांड में नया मोड़: बयान से पलटी बहन, पिता बोले- एक बेटी खो दी, दूसरी का घर बचाने के लिए किया समझौता

Nikki Bhati Greater Noida: नोएडा की निक्की का मामला तो याद ही होगा, वही निक्की जिसकी ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई थी। निक्की की बहन की शादी भी उसी घर में हुई थी। दोनों बहनों का एक दूसरे से देवरानी-जेठानी का भी रिश्ता था। निक्की की बहन कंचन ने दावा किया था कि पति और सास समेत ससुराल वालों ने निक्की को जिंदा जलाकर मार डाला है। लेकिन अब इस मामले ने पूरी तरह से नया मोड़ ले लिया है। निक्की की बहन कंचन कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई है। जिसके चलते मायके वालों ने पंचायत में आपसी समझौता कर लिया।