नोएडा में कत्लेआम! शादी से इनकार पर प्रेमी ने प्रेमिका के पूरे परिवार को चाकू से गोदा, मां की मौत

उत्तर प्रदेश के नोएडा से शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एकतरफा प्यार और शादी से इनकार ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। प्रेमिका से शादी नहीं होने से नाराज युवक ने उसके परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। इस सनसनीखेज हमले में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी दो बेटियां और पति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।