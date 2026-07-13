Delhi Mayur Vihar Violence: युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर सोसाइटी में बवाल, पत्थर-डंडों से हमला; 10 साल का बच्चा ICU में

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस हमले में करीब 10 से 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक 10 साल का बच्चा भी शामिल है। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे ICU में भर्ती कराया गया है। परिवार का कहना है कि हमले के कारण उसके सिर में गंभीर चोट आई और ब्लड क्लॉट बन गया है। इसके अलावा चार से पांच अन्य घायलों की हालत भी गंभीर होने का दावा स्थानीय लोगों ने किया है। ICU में भर्ती 10 साल के बच्चे की बहन ने बताया कि उसका छोटा भाई करीब 27-28 साल के अपने कजिन के साथ फोटो लेने गया था। आरोप है कि इसी दौरान पीछे से पत्थर मारकर उस पर हमला किया गया। बच्चे की बहन ने हमलावरों के पास खतरनाक सामान होने का भी दावा किया। उसके मुताबिक, एक आरोपी के हाथ में बड़ा पत्थर था और वह लकड़ी का चौड़ा डंडा भी लिए हुए था। आरोप है कि उस डंडे में कीलें लगी हुई थीं।