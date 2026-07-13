दिल्ली के कल्याणपुरी में वारदात: बीच सड़क पत्नी की गोली मारकर हत्या, आरोपी पुलिसकर्मी पति मौके से फरार

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी सिपाही फिलहाल फरार है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि दोनों के बीच विवाद की असली वजह क्या थी और सिपाही के पास जो हथियार था, वह उसका सर्विस वेपन था या कोई अवैध हथियार। इस घटना ने एक बार फिर घरेलू विवादों में बढ़ते गुस्से और राजधानी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।