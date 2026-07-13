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दिल्ली के कल्याणपुरी में वारदात: बीच सड़क पत्नी की गोली मारकर हत्या, आरोपी पुलिसकर्मी पति मौके से फरार

Kalyanpuri Murder Case: दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में पुलिस के एक सिपाही पर बीच सड़क अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, जबकि पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मामले की जांच जारी है।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Jul 13, 2026

Kalyanpuri Murder Case

वारदात के बाद मृतका के घर के बाहर पुलिस टीम। फोटो सोर्स-ANI

Delhi Crime News:दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रविवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली पुलिस में तैनात एक सिपाही पर आरोप है कि उसने बीच सड़क पर अपनी पत्नी को गोली मार दी। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

स्कूटी पर जाते समय हुआ था झगड़ा

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी कांस्टेबल अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रहा था। कल्याणपुरी इलाके में अचानक दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस इतनी बढ़ गई कि सिपाही अपना आपा खो बैठा। उसने आव देखा न ताव, अपनी जेब से पिस्टल निकाली और बीच सड़क पर ही पत्नी पर फायर कर दिया। गोली लगते ही महिला लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी।

मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, पर नहीं बची जान

जिस वक्त यह वारदात हुई, वहां से गुजर रहे चार-पांच लोग इस पूरी घटना के चश्मदीद बने। अचानक फायरिंग से पहले तो लोग सहम गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई। मौजूद लोगों ने तुरंत महिला को संभाला और एक ऑटो-रिक्शा का इंतजाम करके उसे आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, महिला के शरीर से काफी खून बह चुका था और घाव इतना गहरा था कि डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोपी सिपाही फरार, पुलिस की कई टीमें तैनात

वारदात के बाद आरोपी कांस्टेबल स्कूटी और अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी सिपाही फिलहाल फरार है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि दोनों के बीच विवाद की असली वजह क्या थी और सिपाही के पास जो हथियार था, वह उसका सर्विस वेपन था या कोई अवैध हथियार। इस घटना ने एक बार फिर घरेलू विवादों में बढ़ते गुस्से और राजधानी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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Updated on:

13 Jul 2026 11:57 am

Published on:

13 Jul 2026 11:57 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली के कल्याणपुरी में वारदात: बीच सड़क पत्नी की गोली मारकर हत्या, आरोपी पुलिसकर्मी पति मौके से फरार

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