गर्लफ्रेंड के भाई ने रिश्ता खत्म करने को कहा, किशोर ने किया इनकार; बातचीत के बहाने बुलाकर चाकू से हमला, दिल्ली बदरपुर हत्याकांड में 3 आरोपी हिरासत में

पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम संबंध से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लड़की के भाई को बहन की किशोर के साथ दोस्ती पसंद नही थी। लड़की के भाई ने किशोर को बहुत बार रिश्ता खत्म करने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। रविवार रात को आरोप है कि लड़की के भाई ने किशोर को बातचीत के बहाने बुलाया था। किशोर अपने तीन दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचा था लेकिन वहां पर दूसरे पक्ष के पहले से कई लोग मौजूद थे। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई और वह कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मामला हिंसक हो गया और मारपीट शुरू हो गई। सी दौरान आरोपियों ने किशोर के सीने और पेट पर चाकू से कई वार कर दिए और किशोर वहीं पर घायल होकर गिर गया और हमलावर मौके से फरार हो गए।